Informations pratiques

La Forêt-du-Temple

Randonnée pédestre

Salle polyvalente La Forêt-du-Temple Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Randonnée Pédestre et VTT

Dimanche 27 septembre

Inscription dès 7h00

Salle polyvalente

Circuits 10 – 15 ou 20 km

2 Ravitaillements –> Soupe à l’oignon, ventrêches, galette aux pommes de terre

–>FC La Fôret du Temple .

Salle polyvalente La Forêt-du-Temple 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 36 04 45

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre La Forêt-du-Temple a été mis à jour le 2026-09-04 par Creuse Tourisme