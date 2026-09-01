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AGENDA · La Forêt-du-Temple

Randonnée pédestre La Forêt-du-Temple

dimanche 27 septembre 2026 · La Forêt-du-Temple

Randonnée pédestre La Forêt-du-Temple

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
23360 La Forêt-du-Temple
Département
Creuse
Tarif

La Forêt-du-Temple

Randonnée pédestre

Salle polyvalente La Forêt-du-Temple Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Randonnée Pédestre et VTT
Dimanche 27 septembre
Inscription dès 7h00
Salle polyvalente
Circuits 10 – 15 ou 20 km
2 Ravitaillements –> Soupe à l’oignon, ventrêches, galette aux pommes de terre

–>FC La Fôret du Temple   .

Salle polyvalente La Forêt-du-Temple 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 36 04 45 

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre La Forêt-du-Temple a été mis à jour le 2026-09-04 par Creuse Tourisme