Randonnée pédestre La Forêt-du-Temple
dimanche 27 septembre 2026 · La Forêt-du-Temple
Informations pratiques
La Forêt-du-Temple
Randonnée pédestre
Salle polyvalente La Forêt-du-Temple Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Randonnée Pédestre et VTT
Dimanche 27 septembre
Inscription dès 7h00
Salle polyvalente
Circuits 10 – 15 ou 20 km
2 Ravitaillements –> Soupe à l’oignon, ventrêches, galette aux pommes de terre
–>FC La Fôret du Temple .
Salle polyvalente La Forêt-du-Temple 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 36 04 45
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre La Forêt-du-Temple a été mis à jour le 2026-09-04 par Creuse Tourisme