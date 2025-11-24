Randonnée pédestre > La marche des rois mages Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Villedieu-les-Poêles 8 place des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2026-01-09 18:00:00
fin : 2026-01-09 20:00:00
2026-01-09
Organisé par l’association de sauvegarde des 2 églises. Randonnée de 3 ou 6 km vers l’église de St Pierre du Tronchet, suivie d’un pot de l’amitié avec vin et chocolat chaud et galette des rois. Rendez-vous à 18h à l’Office de tourisme.
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme 02 33 61 05 69. .
Villedieu-les-Poêles 8 place des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69
