Randonnée pédestre La Michelaise

Saint-Michel-le-Cloucq Vendée

2026-04-12 08:00:00

2026-04-12

2026-04-12

22ème édition de la randonnée pédestre

Départ entre 8h et 10h salle du stade.

Parcours de 7,12 et 17 km sur chemins et sentiers forestiers

Café d’accueil ravitaillement et apéritif offerts.

Payant pour les plus de 12 ans 6€ inscription sur place.

Accessible aux coureurs et marcheurs nordiques. Apportez votre gobelet. .

Saint-Michel-le-Cloucq 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 27 32 67 97 gym.stmichel@gmail.com

