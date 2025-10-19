Randonnée pédestre | La Raffine Liorac-sur-Louyre

Randonnée pédestre | La Raffine Liorac-sur-Louyre dimanche 19 octobre 2025.

Randonnée pédestre | La Raffine

Parking salle des fêtes Liorac-sur-Louyre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 10km.

Geste éco-citoyen pensez à porter votre gobelet.

Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.

Pensez à votre confort de marche chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .

Parking salle des fêtes Liorac-sur-Louyre 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 36 96

English : Randonnée pédestre | La Raffine

German : Randonnée pédestre | La Raffine

Italiano :

Espanol : Randonnée pédestre | La Raffine

L’événement Randonnée pédestre | La Raffine Liorac-sur-Louyre a été mis à jour le 2025-10-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides