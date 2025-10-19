Randonnée pédestre | La Raffine Liorac-sur-Louyre
Randonnée pédestre | La Raffine Liorac-sur-Louyre dimanche 19 octobre 2025.
Randonnée pédestre | La Raffine
Parking salle des fêtes Liorac-sur-Louyre Dordogne
Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 10km.
Geste éco-citoyen pensez à porter votre gobelet.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.
Pensez à votre confort de marche chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .
Parking salle des fêtes Liorac-sur-Louyre 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 36 96
