Randonnée pédestre « La Régalade des 3 Clochers » à Castelnau de Mandailles Castelnau-de-Mandailles

Randonnée pédestre « La Régalade des 3 Clochers » à Castelnau de Mandailles Castelnau-de-Mandailles dimanche 28 septembre 2025.

Randonnée pédestre « La Régalade des 3 Clochers » à Castelnau de Mandailles

9 rue de la Housse Galante Castelnau-de-Mandailles Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Suite au succès de l’édition 2024, les associations de la commune ont décidé de renouveler la randonnée découverte et gourmande LA RÉGALADE DES 3 CLOCHERS .

Rendez-vous dimanche 28 septembre

Le Parcours d’environ 17 Kms et 780 m de dénivelé positif s’organisera ainsi :

LESTIVAL 9h30 accueil CASTELNAU de à 10h30 petit déjeuner LE CAMBON de 11h point boisson en option A/R au PUECH DE BARRY (table d’orientation) MANDAILLES de 12h00 à 14h : collation salée arrêt café aux COLOMBIES CONDAMINES de 15h30 à 16h30 : collation sucrée.

Arrivée à LESTIVAL vers 16h débrief des participants autour du verre de l’amitié !

Bulletins d’inscriptions ci-dessous

Inscription jusqu’au 14 septembre 2025 (aucune inscription ne sera acceptée sur place le jour même)

Tarif 25€ Merci de privilégier le paiement par chèque à l’ordre de « société de pêche de Castelnau de Mandailles » à renvoyer accompagné de votre règlement à la mairie de Castelnau de Mandailles La Régalade des 3 Clochers 9 rue de la Housse Galante 12500 CASTELNAU DE MANDAILLES 25 .

9 rue de la Housse Galante Castelnau-de-Mandailles 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 71 45

English :

Following the success of the 2024 event, the local associations have decided to repeat the « LA RÉGALADE DES 3 CLOCHERS » discovery and gourmet hike.

German :

Nach dem Erfolg der Ausgabe 2024 haben die Vereine der Gemeinde beschlossen, die Entdeckungs- und Feinschmeckerwanderung « LA RÉGALADE DES 3 CLOCHERS » zu erneuern.

Italiano :

Dopo il successo dell’evento del 2024, le associazioni locali hanno deciso di ripetere « LA RÉGALADE DES 3 CLOCHERS », una passeggiata gastronomica e di scoperta.

Espanol :

Tras el éxito de la edición de 2024, las asociaciones locales han decidido repetir el paseo gastronómico y de descubrimiento « LA RÉGALADE DES 3 CLOCHERS ».

L’événement Randonnée pédestre « La Régalade des 3 Clochers » à Castelnau de Mandailles Castelnau-de-Mandailles a été mis à jour le 2025-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)