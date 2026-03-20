Randonnée pédestre La Régalade des 3 Clochers à Castelnau de Mandailles

9 rue de la Housse Galante Castelnau-de-Mandailles Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Les associations de la commune ont décidé de renouveler la randonnée découverte et gourmande LA RÉGALADE DES 3 CLOCHERS .

Rendez-vous dimanche 27 septembre

plus d’infos à venir .

9 rue de la Housse Galante Castelnau-de-Mandailles 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 71 45

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English :

The commune’s associations have decided to renew the LA RÉGALADE DES 3 CLOCHERS discovery and gourmet hike.

L’événement Randonnée pédestre La Régalade des 3 Clochers à Castelnau de Mandailles Castelnau-de-Mandailles a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)