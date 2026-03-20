Randonnée pédestre La Régalade des 3 Clochers à Castelnau de Mandailles Castelnau-de-Mandailles
Randonnée pédestre La Régalade des 3 Clochers à Castelnau de Mandailles Castelnau-de-Mandailles dimanche 27 septembre 2026.
Randonnée pédestre La Régalade des 3 Clochers à Castelnau de Mandailles
9 rue de la Housse Galante Castelnau-de-Mandailles Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Les associations de la commune ont décidé de renouveler la randonnée découverte et gourmande LA RÉGALADE DES 3 CLOCHERS .
Rendez-vous dimanche 27 septembre
plus d’infos à venir .
9 rue de la Housse Galante Castelnau-de-Mandailles 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 71 45
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English :
The commune’s associations have decided to renew the LA RÉGALADE DES 3 CLOCHERS discovery and gourmet hike.
L’événement Randonnée pédestre La Régalade des 3 Clochers à Castelnau de Mandailles Castelnau-de-Mandailles a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)