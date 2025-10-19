Randonnée pédestre « La Sardinade » à Chémery Chémery

Chémery Loir-et-Cher

Début : Dimanche 2025-10-19
Organisé par le comité de jumelage. Départ de 7h à 9h30 4 parcours 6, 11, 15 et 20 km Chiens tenus en laisse
Chémery 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 61 82 63 

English :

Organized by the Twinning Committee. Departure from 7am to 9:30am 4 routes: 6, 11, 15 and 20 km Dogs on leash

German :

Organisiert vom Partnerschaftskomitee. Start von 7 Uhr bis 9.30 Uhr 4 Strecken: 6, 11, 15 und 20 km Hunde an der Leine

Italiano :

Organizzata dal Comitato di gemellaggio. Partenza dalle 7 alle 9.30 4 percorsi: 6, 11, 15 e 20 km I cani devono essere tenuti al guinzaglio

Espanol :

Organizado por el Comité de Hermanamiento. Salida de 7h a 9h30 4 recorridos: 6, 11, 15 y 20 km Los perros deben ir atados

