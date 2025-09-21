Randonnée pédestre « La Sarriacaise » Salle des fêtes Sarriac-Bigorre
Randonnée pédestre « La Sarriacaise » Salle des fêtes Sarriac-Bigorre dimanche 21 septembre 2025.
Randonnée pédestre « La Sarriacaise »
Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2025-09-21
Début : 2025-09-21 08:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
L’association la Têt & les Jamb’ vous propose une randonnée accompagnée 3 parcours au choix 7, 10 ou 13 km.
Premier départ à 8h30 devant la salle des fête.
Un pot de l’amitié sera offert à tous les participants au retour !
Dynamisme, convivialité et le tout dans la bonne humeur c’est l’association la Têt & les Jamb’. .
Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 89 44 86 comite.sarriacb@gmail.com
English :
The association la Têt & les Jamb’ proposes a guided hike: a choice of 3 routes of 7, 10 or 13 km.
First departure at 8:30 am in front of the village hall.
A « pot de l’amitié » will be offered to all participants on their return!
German :
Der Verein la Têt & les Jamb’ bietet Ihnen eine begleitete Wanderung an: Sie können zwischen drei Strecken wählen, die 7, 10 oder 13 km lang sind.
Erster Start um 8:30 Uhr vor dem Festsaal.
Auf dem Rückweg wird allen Teilnehmern ein Umtrunk angeboten!
Italiano :
L’associazione la Têt & les Jamb’ propone una passeggiata guidata: 3 percorsi a scelta di 7, 10 o 13 km.
Prima partenza alle 8.30 davanti al municipio.
Un aperitivo di benvenuto sarà offerto a tutti i partecipanti al ritorno!
Espanol :
La asociación « la Têt & les Jamb » propone un paseo guiado: 3 recorridos a elegir de 7, 10 o 13 km.
Primera salida a las 8.30 h delante del ayuntamiento.
A la vuelta, se ofrecerá una bebida de bienvenida a todos los participantes
