Randonnée pédestre LE BOURG La Trinité
LE BOURG LA TRINITE La Trinité Manche
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 12:30:00
2026-04-26
Randonnée pedestre de 6 ou 12 km environ organisé par l’association de sauvegarde du patrimoine triniton.
Repas le midi sur réservation au 06.30.69.23.33 .
LE BOURG LA TRINITE La Trinité 50800 Manche Normandie +33 6 30 69 23 33 bidet.sylvain823@orange.fr
