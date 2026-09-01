AGENDA · Lahourcade
Randonnée pédestre Lahourcade
dimanche 20 septembre 2026 · Lahourcade
Informations pratiques
Lahourcade
Randonnée pédestre
Salle polyvalente Lahourcade Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Rallye pédestre par équipe de 2 à 6 personnes.
Parcours de 6km500 accessible à tous.
Repas et animations sur réservation avant le 16 septembre. .
Salle polyvalente Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 44 05 72
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Lahourcade a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn