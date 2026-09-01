Informations pratiques

Lahourcade

Randonnée pédestre

Salle polyvalente Lahourcade Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Rallye pédestre par équipe de 2 à 6 personnes.

Parcours de 6km500 accessible à tous.

Repas et animations sur réservation avant le 16 septembre. .

Salle polyvalente Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 44 05 72

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Lahourcade a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn