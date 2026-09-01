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AGENDA · Lahourcade

Randonnée pédestre Lahourcade

dimanche 20 septembre 2026 · Lahourcade

Randonnée pédestre Lahourcade

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
64150 Lahourcade
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Lahourcade

Randonnée pédestre

Salle polyvalente Lahourcade Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Rallye pédestre par équipe de 2 à 6 personnes.
Parcours de 6km500 accessible à tous.
Repas et animations sur réservation avant le 16 septembre.   .

Salle polyvalente Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 44 05 72 

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Lahourcade a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn