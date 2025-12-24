Randonnée pédestre, Sainte-Colombe Lalinde

Randonnée pédestre

Sainte-Colombe Parking salle des fêtes Lalinde Dordogne

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 10km.

Geste éco-citoyen pensez à porter votre gobelet.

Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.

Pensez à votre confort de marche chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .

+33 5 53 24 92 57

