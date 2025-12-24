Randonnée pédestre, Sainte-Colombe Lalinde
Randonnée pédestre, Sainte-Colombe Lalinde dimanche 11 janvier 2026.
Randonnée pédestre
Sainte-Colombe Parking salle des fêtes Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 10km.
Geste éco-citoyen pensez à porter votre gobelet.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.
Pensez à votre confort de marche chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .
Sainte-Colombe Parking salle des fêtes Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 92 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Lalinde a été mis à jour le 2025-12-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides