Randonnée pédestre Salle Henri Queffelec Lanildut

Randonnée pédestre

Salle Henri Queffelec 16 place de L’Eglise Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 15:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Le groupe Amnesty International des Abers organise sa randonnée annuelle de printemps le dimanche 19 avril 2026, cette année sur les chemins de Lanildut.

Départs individuels possibles de 9 h à 15 h de la salle Henri Queffelec, 16 place de l’Eglise à Lanildut.

3 circuits balisés de 5,11, 15 km sont proposés

Prix d’inscription 5 € ; gratuit pour les 12 ans

Petite restauration possible préparée par l’association Cousins du monde, boissons chaudes froides…

Stand et exposition Amnesty International, informations, signatures de pétitions en faveur des Droits Humains .

Salle Henri Queffelec 16 place de L’Eglise Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 11 53 60 49

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Lanildut a été mis à jour le 2026-03-18 par OT IROISE BRETAGNE