Randonnée pédestre Lanuéjouls
Randonnée pédestre Lanuéjouls jeudi 16 octobre 2025.
Randonnée pédestre
Lanuéjouls Aveyron
Randonnée pédestre sur la commune des Albres, 12 km. Rendez-vous place du Foirail de Lanuéjouls à 13 h 30. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)
Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
English :
Hiking in the commune of Les Albres, 12 km. Meet at Place du Foirail in Lanuéjouls at 1:30 pm. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)
German :
Wanderung in der Gemeinde Les Albres, 12 km. Treffpunkt: Place du Foirail in Lanuéjouls um 13:30 Uhr. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)
Italiano :
Passeggiata di 12 km nel comune di Les Albres. Ritrovo in Place du Foirail a Lanuéjouls alle 13.30. (Vivere a Lanuéjouls Cammini di Manjas)
Espanol :
Paseo de 12 km por el municipio de Les Albres. Cita en la Place du Foirail de Lanuéjouls a las 13.30 h. (Vivir en Lanuéjouls Les Manjas Camins)
L’événement Randonnée pédestre Lanuéjouls a été mis à jour le 2025-09-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)