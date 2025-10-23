Randonnée pédestre Lanuéjouls

Randonnée pédestre Lanuéjouls jeudi 23 octobre 2025.

Randonnée pédestre

Lanuéjouls Aveyron

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Randonnée pédestre sur la commune de Ambeyrac, 11 km. Rendez-vous place du Foirail de Lanuéjouls à 13 h 30. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)

Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

English :

Hiking in the commune of Ambeyrac, 11 km. Meet at Place du Foirail in Lanuéjouls at 1:30 pm. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)

German :

Wanderung in der Gemeinde Ambeyrac, 11 km. Treffpunkt: Place du Foirail in Lanuéjouls um 13:30 Uhr. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)

Italiano :

Passeggiata nel comune di Ambeyrac, 11 km. Ritrovo in Place du Foirail a Lanuéjouls alle 13.30. (Vivere a Lanuéjouls Les Manjas Camins)

Espanol :

Paseo por el municipio de Ambeyrac, 11 km. Cita en la Place du Foirail de Lanuéjouls a las 13.30 h. (Vivir en Lanuéjouls Las Manjas Camineras)

L’événement Randonnée pédestre Lanuéjouls a été mis à jour le 2025-09-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)