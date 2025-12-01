Randonnée pédestre Lanuéjouls

Randonnée pédestre Lanuéjouls jeudi 11 décembre 2025.

Randonnée pédestre

Lanuéjouls Aveyron

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Randonnée pédestre sur la commune de Maleville. Rendez-vous place du Foirail de Lanuéjouls à 13 h 30. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)

Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

English :

Hiking in the commune of Maleville. Meet at Place du Foirail in Lanuéjouls at 1:30 pm. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)

German :

Wanderung in der Gemeinde Maleville. Treffpunkt: Place du Foirail in Lanuéjouls um 13:30 Uhr. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)

Italiano :

Visita a piedi di Maleville. Appuntamento in Place du Foirail a Lanuéjouls alle 13.30. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)

Espanol :

Visita a pie de Maleville. Encuentro en la Place du Foirail de Lanuéjouls a las 13:30 h. (Vivir en Lanuéjouls Las Manjas Camineras)

