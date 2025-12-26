Randonnée pédestre

Lanuéjouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Randonnée pédestre sur la commune de Salles-Courbatiès, 15 km. Rendez-vous place du Foirail de Lanuéjouls à 9 h 00. (Vivre à Lanuéjouls Los Manjas Camins)

.

Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hiking in the commune of Salles-Courbatiès, 15 km. Meet at Place du Foirail in Lanuéjouls at 9:00 am. (Vivre à Lanuéjouls Los Manjas Camins)

L’événement Randonnée pédestre Lanuéjouls a été mis à jour le 2025-12-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)