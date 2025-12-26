Randonnée pédestre

Lanuéjouls Aveyron

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

2026-06-11

Randonnée pédestre sur la commune La Bastide-L’Évêque, 11,94 km. Rendez-vous place du Foirail de Lanuéjouls à 13 h 30. (Vivre à Lanuéjouls Los Manjas Camins)

Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

English :

Hiking in the commune of La Bastide-L’Évêque, 11.94 km. Meet at Place du Foirail in Lanuéjouls at 1:30 pm. (Vivre à Lanuéjouls Los Manjas Camins)

