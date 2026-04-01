Lavaré

Randonnée pédestre

Chalet des randonneurs Lavaré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 07:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Randonnée pédestre 21 km, 15 km, 8 km le 19 avril 2026.

Départ chalet des randonneurs de Lavaré.

Organisé par le foyer rural de Lavaré.

Tarif 4€ l’engagement (gratuit pour les -12 ans) .

Chalet des randonneurs Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 04 01 51 45

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English :

L’événement Randonnée pédestre Lavaré a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays Perche Sarthois