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Randonnée pédestre Lavaré

Randonnée pédestre Lavaré dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Chalet des randonneurs

Ville : 72390 Lavaré

Département : Sarthe

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Lavaré

Randonnée pédestre

Chalet des randonneurs Lavaré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Randonnée pédestre 21 km, 15 km, 8 km le 19 avril 2026.
Départ chalet des randonneurs de Lavaré.
Organisé par le foyer rural de Lavaré.
Tarif 4€ l’engagement (gratuit pour les -12 ans)   .

Chalet des randonneurs Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 04 01 51 45 

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English :

L’événement Randonnée pédestre Lavaré a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays Perche Sarthois

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