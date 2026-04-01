Randonnée pédestre Lavaré
Randonnée pédestre Lavaré dimanche 19 avril 2026.
Lavaré
Randonnée pédestre
Chalet des randonneurs Lavaré Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Randonnée pédestre 21 km, 15 km, 8 km le 19 avril 2026.
Départ chalet des randonneurs de Lavaré.
Organisé par le foyer rural de Lavaré.
Tarif 4€ l’engagement (gratuit pour les -12 ans) .
Chalet des randonneurs Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 04 01 51 45
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English :
L’événement Randonnée pédestre Lavaré a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays Perche Sarthois
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