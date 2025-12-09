Randonnée pédestre Le Bois sent bon à Souesmes

Souesmes Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 07:45:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Randonnée organisée par Souesmes Loisirs Animation. 4 parcours 5, 10, 15 et 20km . Chiens tenus en laisse.

Souesmes 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 49 61 46 79

English :

Walk organized by Souesmes Loisirs Animation. 4 routes 5, 10, 15 and 20km. Dogs on leash.

