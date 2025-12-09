Randonnée pédestre Le Bois sent bon à Souesmes Souesmes
Randonnée pédestre Le Bois sent bon à Souesmes Souesmes dimanche 19 avril 2026.
Randonnée pédestre Le Bois sent bon à Souesmes
Souesmes Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 07:45:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Randonnée organisée par Souesmes Loisirs Animation. 4 parcours 5, 10, 15 et 20km . Chiens tenus en laisse.
Randonnée organisée par Souesmes Loisirs Animation. 4 parcours 5, 10, 15 et 20km . Chiens tenus en laisse. .
Souesmes 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 49 61 46 79
English :
Walk organized by Souesmes Loisirs Animation. 4 routes 5, 10, 15 and 20km. Dogs on leash.
L’événement Randonnée pédestre Le Bois sent bon à Souesmes Souesmes a été mis à jour le 2025-12-09 par ADT41