RANDONNÉE PÉDESTRE LE CHEMIN DU GRAND DEVÈZE Montblanc

RANDONNÉE PÉDESTRE LE CHEMIN DU GRAND DEVÈZE

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Participez à la randonnée pédestre Le chemin du grand Devèze et découvrez un itinéraire varié en pleine nature.

Cette randonnée pédestre propose un parcours de découverte à travers des paysages naturels préservés. Organisée dans un esprit associatif et convivial, elle permet de partager un moment sportif et d’échange, ouvert à toutes les personnes souhaitant pratiquer la randonnée en groupe.

Casse croute tiré du sac.

Parcours de 12.2 km à Guzargues. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53

English :

Take part in the Le chemin du grand Devèze hiking trail and discover a varied itinerary in the heart of nature.

