RANDONNÉE PÉDESTRE LE CHEMIN DU GRAND DEVÈZE Montblanc
RANDONNÉE PÉDESTRE LE CHEMIN DU GRAND DEVÈZE Montblanc dimanche 5 avril 2026.
RANDONNÉE PÉDESTRE LE CHEMIN DU GRAND DEVÈZE
place Edouard Barthe Montblanc Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Participez à la randonnée pédestre Le chemin du grand Devèze et découvrez un itinéraire varié en pleine nature.
Cette randonnée pédestre propose un parcours de découverte à travers des paysages naturels préservés. Organisée dans un esprit associatif et convivial, elle permet de partager un moment sportif et d’échange, ouvert à toutes les personnes souhaitant pratiquer la randonnée en groupe.
Casse croute tiré du sac.
Parcours de 12.2 km à Guzargues. .
place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in the Le chemin du grand Devèze hiking trail and discover a varied itinerary in the heart of nature.
L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE LE CHEMIN DU GRAND DEVÈZE Montblanc a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34