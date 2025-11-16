Randonnée pédestre Le Donzeil

Place de l’Eglise Le Donzeil Creuse

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

L’association Rando Nature vous convie à une randonnée pédestre pour découvrir

la commune du Donzeil.

Parcours: 8 km

Départ: 14h Place de l’Eglise du bourg .

Place de l’Eglise Le Donzeil 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 45 82

