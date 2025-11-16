Randonnée pédestre « Le Donzeil » Le Donzeil
Randonnée pédestre « Le Donzeil » Le Donzeil dimanche 16 novembre 2025.
Randonnée pédestre Le Donzeil
Place de l’Eglise Le Donzeil Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
L’association Rando Nature vous convie à une randonnée pédestre pour découvrir
la commune du Donzeil.
Parcours: 8 km
Départ: 14h Place de l’Eglise du bourg .
Place de l’Eglise Le Donzeil 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 45 82
English : Randonnée pédestre Le Donzeil
German : Randonnée pédestre Le Donzeil
Italiano :
Espanol : Randonnée pédestre Le Donzeil
L’événement Randonnée pédestre Le Donzeil Le Donzeil a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Creuse Sud Ouest