Randonnée pédestre Lieu-dit Landouzen Le Drennec
mardi 14 juillet 2026 · Lieu-dit Landouzen · Le Drennec
Informations pratiques
Le Drennec
Randonnée pédestre
Lieu-dit Landouzen Chapelle de Landouzen Le Drennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 16:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Organisée par An Hentchou Treuz et Mignoned Landouzen. Randonnée balade à allure modérée sur un circuit facile de 7 à 8 km sur le secteur du Drennec et Ploudaniel. Départ de la chapelle de Landouzen à 14 h précises. Une petite collation sera servie à l’issue de cette balade. Ouvert à tous. .
Lieu-dit Landouzen Chapelle de Landouzen Le Drennec 29860 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée pédestre Le Drennec a été mis à jour le 2026-07-01 par OT29
À voir aussi à Le Drennec (Finistère)
- Pardon de Landouzen Le Drennec 12 juillet 2026