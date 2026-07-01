Randonnée pédestre Lieu-dit Landouzen Le Drennec

Informations pratiques

Le Drennec

Randonnée pédestre

Lieu-dit Landouzen Chapelle de Landouzen Le Drennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 16:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Organisée par An Hentchou Treuz et Mignoned Landouzen. Randonnée balade à allure modérée sur un circuit facile de 7 à 8 km sur le secteur du Drennec et Ploudaniel. Départ de la chapelle de Landouzen à 14 h précises. Une petite collation sera servie à l’issue de cette balade. Ouvert à tous. .

Lieu-dit Landouzen Chapelle de Landouzen Le Drennec 29860 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Randonnée pédestre Le Drennec a été mis à jour le 2026-07-01 par OT29