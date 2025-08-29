Randonnée pédestre Salle des fêtes Le Faouët
Randonnée pédestre Salle des fêtes Le Faouët vendredi 29 août 2025.
Randonnée pédestre
Salle des fêtes Rue des Écoles Le Faouët Morbihan
Début : 2025-08-29 09:00:00
fin : 2025-08-29 12:00:00
2025-08-29
Circuit d’environ 8 km. Se munir de bonnes chaussures. Nos amis les animaux ne sont pas admis. Il faut être capable de faire la totalité de la randonnée. .
Salle des fêtes Rue des Écoles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 60 82 72 72
