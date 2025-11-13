Randonnée pédestre Le Mesnil-au-Val

Randonnée pédestre

Rue du Bourg Le Mesnil-au-Val Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Dans une ambiance conviviale, nous empruntons les sentiers, balisés ou non, et partageons le plaisir de la randonnée.

Se sentir bien, découvrir autrement notre belle région du Cotentin, être au contact avec la nature, vivre de nouvelles sensations, pratiquer une activité à part, bref, nos motivations de randonneurs sont multiples !

Randonnée gratuite avec guide bénévole.

Environ 10 km 3h.

Rendez vous parking de l’église, près du stade. .

Rue du Bourg Le Mesnil-au-Val 50110 Manche Normandie

