Randonnée pédestre Le Mesnil-Ozenne dimanche 26 octobre 2025.

Marche de 8km, 2h30, difficile en raison du fort dénivelé, nombreuses montées et descentes très pentues, chemins (ornières), petites routes, phases de récupération prévues.

• Rendez-vous à 13h30, Parking de Distri Center, Avranches pour le covoiturage.

• Ou 13h50, parking de la mairie du Mesnil-Ozenne

Cette randonnée est ouverte à tous, adhérents de Gym Oxygène ou non. Une participation de 2 euros est demandée aux non adhérents. Un goûter sera offert, pour le réconfort des marcheurs, à l’issue de la balade.

RDV sur le parking de la mairie. .

Mairie Le Mesnil-Ozenne 50220 Manche Normandie +33 6 63 69 37 38 oxygenegym@laposte.net

