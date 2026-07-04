Informations pratiques

Montblanc

RANDONNÉE PÉDESTRE LE PLATEAU DE NIZE

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

Si vous souhaitez profiter d’une journée sportive en pleine nature, la randonnée pédestre Le Plateau de Nize , est faite pour vous ! Venez nombreux tester le parcours de 15,5 km à Olmet et Villecun.

Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre Le Plateau de Nize avec un parcours de 15,5 km à Olmet et Villecun, l’occasion de profiter d’une journée sportive au grand air !

Le casse-croute est tiré du sac. Une participation au covoiturage est demandée. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr

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English :

If you’d like to enjoy a day of outdoor activities in the great outdoors, the Le Plateau de Nize hiking trail is perfect for you! We hope to see many of you there to try out the 15.5-km trail between Olmet and Villecun.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE LE PLATEAU DE NIZE Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34