Randonnée Pédestre Le Pont-Chrétien-Chabenet

Randonnée Pédestre

20 Allée du Broutet Le Pont-Chrétien-Chabenet Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 07:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Loisirs pour tous organise sa randonnée pédestre au Pont Chrétien.

Départs échelonnés entre 7h30 et 8h30 (dernier départ à 8h30). Trois parcours au choix 8 km, 15 km ou 20 km, avec ravitaillements sur les circuits. Un pot convivial sera offert à l’arrivée. 2 .

20 Allée du Broutet Le Pont-Chrétien-Chabenet 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 31 72 04

English :

The Loisirs pour Tous association is organizing a hike on Sunday, March 09, 2025. The proposed routes are 9km, 13km and 19km. Registration will take place at the Pont-Chrétien town hall from 7.30am to 8.30am.

