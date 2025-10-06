Randonnée pédestre Le Pont-Chrétien-Chabenet

Randonnée pédestre

20 allée du Broutet Le Pont-Chrétien-Chabenet Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 07:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Randonnée pédestre 3 parcours organisée par l’Association Loisirs Pour Tous.

Ravitaillement sur chaque parcours et à l’arrivée Départ de la Mairie à 7h30. 2 .

20 allée du Broutet Le Pont-Chrétien-Chabenet 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 89 33 99 69 lpt36800@gmail.com

English :

3-course hike organized by Association Loisirs Pour Tous.

