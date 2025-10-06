Randonnée pédestre Le Pont-Chrétien-Chabenet
Randonnée pédestre Le Pont-Chrétien-Chabenet dimanche 8 mars 2026.
Randonnée pédestre
20 allée du Broutet Le Pont-Chrétien-Chabenet Indre
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif enfant
Début : Dimanche 2026-03-08 07:30:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Randonnée pédestre 3 parcours organisée par l’Association Loisirs Pour Tous.
Ravitaillement sur chaque parcours et à l’arrivée Départ de la Mairie à 7h30. 2 .
20 allée du Broutet Le Pont-Chrétien-Chabenet 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 89 33 99 69 lpt36800@gmail.com
English :
3-course hike organized by Association Loisirs Pour Tous.
L’événement Randonnée pédestre Le Pont-Chrétien-Chabenet a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Vallée de la Creuse