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Randonnée pédestre : Les balades du lundi Voie Communale Charrière de la Chevrotier Agon-Coutainville

lundi 14 décembre 2026 · Voie Communale Charrière de la Chevrotier · Agon-Coutainville

Randonnée pédestre : Les balades du lundi Voie Communale Charrière de la Chevrotier Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
lundi 14 décembre 2026
Fin
lundi 14 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Voie Communale Charrière de la Chevrotier
Adresse
Parking de la charrière de la chevrotier (ferme Borde, route de la pointe)
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Randonnée pédestre : Les balades du lundi

Voie Communale Charrière de la Chevrotier Parking de la charrière de la chevrotier (ferme Borde, route de la pointe) Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-14 14:00:00
fin : 2026-12-14

Date(s) :
2026-12-14

Randonnée pédestre : Les balades du lundi. 8 km.
Sans inscription.   .

Voie Communale Charrière de la Chevrotier Parking de la charrière de la chevrotier (ferme Borde, route de la pointe) Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Randonnée pédestre : Les balades du lundi

L’événement Randonnée pédestre : Les balades du lundi Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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