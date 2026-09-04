Randonnée pédestre : Les balades du lundi Voie Communale Charrière de la Chevrotier Agon-Coutainville

lundi 14 décembre 2026 · Voie Communale Charrière de la Chevrotier · Agon-Coutainville

Informations pratiques

Agon-Coutainville

Randonnée pédestre : Les balades du lundi

Voie Communale Charrière de la Chevrotier Parking de la charrière de la chevrotier (ferme Borde, route de la pointe) Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-14 14:00:00

fin : 2026-12-14

Date(s) :

2026-12-14

Randonnée pédestre : Les balades du lundi. 8 km.

Sans inscription. .

Voie Communale Charrière de la Chevrotier Parking de la charrière de la chevrotier (ferme Borde, route de la pointe) Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Randonnée pédestre : Les balades du lundi

L’événement Randonnée pédestre : Les balades du lundi Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme