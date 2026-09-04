Randonnée pédestre : Les balades du lundi Voie Communale Charrière de la Chevrotier Agon-Coutainville
lundi 14 décembre 2026 · Voie Communale Charrière de la Chevrotier · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Randonnée pédestre : Les balades du lundi
Voie Communale Charrière de la Chevrotier Parking de la charrière de la chevrotier (ferme Borde, route de la pointe) Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-14 14:00:00
fin : 2026-12-14
Date(s) :
2026-12-14
Randonnée pédestre : Les balades du lundi. 8 km.
Sans inscription. .
Voie Communale Charrière de la Chevrotier Parking de la charrière de la chevrotier (ferme Borde, route de la pointe) Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Randonnée pédestre : Les balades du lundi
L’événement Randonnée pédestre : Les balades du lundi Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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