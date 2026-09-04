AGENDA · Coutances
Randonnée pédestre : Les balades du lundi Rue Gérard Gaunelle Coutances
lundi 11 janvier 2027 · Rue Gérard Gaunelle · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Randonnée pédestre : Les balades du lundi
Rue Gérard Gaunelle Parking de la piscine Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-11 14:00:00
fin : 2027-01-11
Date(s) :
2027-01-11
Randonnée pédestre : Les balades du lundi. 8 km.
Sans inscription. .
Rue Gérard Gaunelle Parking de la piscine Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Randonnée pédestre : Les balades du lundi
L’événement Randonnée pédestre : Les balades du lundi Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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