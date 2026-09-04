UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Coutances

Randonnée pédestre : Les balades du lundi Rue Gérard Gaunelle Coutances

lundi 11 janvier 2027 · Rue Gérard Gaunelle · Coutances

Randonnée pédestre : Les balades du lundi Rue Gérard Gaunelle Coutances

Informations pratiques

Début
lundi 11 janvier 2027
Fin
lundi 11 janvier 2027
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue Gérard Gaunelle
Adresse
Parking de la piscine
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Randonnée pédestre : Les balades du lundi

Rue Gérard Gaunelle Parking de la piscine Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-11 14:00:00
fin : 2027-01-11

Date(s) :
2027-01-11

Randonnée pédestre : Les balades du lundi. 8 km.
Sans inscription.   .

Rue Gérard Gaunelle Parking de la piscine Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre : Les balades du lundi

L’événement Randonnée pédestre : Les balades du lundi Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Coutances (Manche)