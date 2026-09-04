UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Vendelée

Randonnée pédestre : Les balades du lundi La Vendelée

lundi 12 octobre 2026 · La Vendelée

Randonnée pédestre : Les balades du lundi La Vendelée

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Église Saint-Sébastien
Ville
50200 La Vendelée
Département
Manche
Tarif

La Vendelée

Randonnée pédestre : Les balades du lundi

Église Saint-Sébastien La Vendelée Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 14:00:00
fin : 2026-10-12

Date(s) :
2026-10-12

Randonnée pédestre : Les balades du lundi. 8 km.
Sans inscription.   .

Église Saint-Sébastien La Vendelée 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre : Les balades du lundi

L’événement Randonnée pédestre : Les balades du lundi La Vendelée a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme