AGENDA · La Vendelée
Randonnée pédestre : Les balades du lundi La Vendelée
lundi 12 octobre 2026 · La Vendelée
Informations pratiques
La Vendelée
Randonnée pédestre : Les balades du lundi
Église Saint-Sébastien La Vendelée Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 14:00:00
fin : 2026-10-12
Date(s) :
2026-10-12
Randonnée pédestre : Les balades du lundi. 8 km.
Sans inscription. .
Église Saint-Sébastien La Vendelée 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Randonnée pédestre : Les balades du lundi
L’événement Randonnée pédestre : Les balades du lundi La Vendelée a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme