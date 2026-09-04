Informations pratiques

La Vendelée

Randonnée pédestre : Les balades du lundi

Église Saint-Sébastien La Vendelée Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 14:00:00

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-12

Randonnée pédestre : Les balades du lundi. 8 km.

Sans inscription. .

Église Saint-Sébastien La Vendelée 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Randonnée pédestre : Les balades du lundi

L’événement Randonnée pédestre : Les balades du lundi La Vendelée a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme