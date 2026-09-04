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Randonnée pédestre : Les balades du lundi Muneville-le-Bingard

lundi 9 novembre 2026 · Muneville-le-Bingard

Randonnée pédestre : Les balades du lundi Muneville-le-Bingard

Informations pratiques

Début
lundi 9 novembre 2026
Fin
lundi 9 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Église Saint-Pierre
Ville
50490 Muneville-le-Bingard
Département
Manche
Tarif

Muneville-le-Bingard

Randonnée pédestre : Les balades du lundi

Église Saint-Pierre Muneville-le-Bingard Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-09 14:00:00
fin : 2026-11-09

Date(s) :
2026-11-09

Randonnée pédestre : Les balades du lundi. 8 km.
Sans inscription.   .

Église Saint-Pierre Muneville-le-Bingard 50490 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Randonnée pédestre : Les balades du lundi

L’événement Randonnée pédestre : Les balades du lundi Muneville-le-Bingard a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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