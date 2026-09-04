AGENDA · Muneville-le-Bingard
Randonnée pédestre : Les balades du lundi Muneville-le-Bingard
lundi 9 novembre 2026 · Muneville-le-Bingard
Informations pratiques
Muneville-le-Bingard
Randonnée pédestre : Les balades du lundi
Église Saint-Pierre Muneville-le-Bingard Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-09 14:00:00
fin : 2026-11-09
Date(s) :
2026-11-09
Randonnée pédestre : Les balades du lundi. 8 km.
Sans inscription. .
Église Saint-Pierre Muneville-le-Bingard 50490 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre : Les balades du lundi
L’événement Randonnée pédestre : Les balades du lundi Muneville-le-Bingard a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Muneville-le-Bingard (Manche)
- Bike & Run Muneville-le-Bingard 20 septembre 2026
- Randonnée pédestre Muneville-le-Bingard 28 décembre 2026