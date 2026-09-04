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Randonnée pédestre : Les balades du lundi Église Saint-Denis Saint-Denis-le-Vêtu

lundi 8 mars 2027 · Église Saint-Denis · Saint-Denis-le-Vêtu

Randonnée pédestre : Les balades du lundi Église Saint-Denis Saint-Denis-le-Vêtu

Informations pratiques

Début
lundi 8 mars 2027
Fin
lundi 8 mars 2027
Heure de début
14:00:00
Lieu
Église Saint-Denis
Adresse
Place de l'église
Ville
50210 Saint-Denis-le-Vêtu
Département
Manche
Tarif

Saint-Denis-le-Vêtu

Randonnée pédestre : Les balades du lundi

Église Saint-Denis Place de l’église Saint-Denis-le-Vêtu Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-08 14:00:00
fin : 2027-03-08

Date(s) :
2027-03-08

Randonnée pédestre : Les balades du lundi. 8 km.
Sans inscription.   .

Église Saint-Denis Place de l’église Saint-Denis-le-Vêtu 50210 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Randonnée pédestre : Les balades du lundi

L’événement Randonnée pédestre : Les balades du lundi Saint-Denis-le-Vêtu a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme