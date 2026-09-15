AGENDA · Saint-Sauveur-Villages
Randonnée pédestre : Les balades du lundi Le Bourg Saint-Sauveur-Villages
lundi 12 avril 2027 · Le Bourg · Saint-Sauveur-Villages
Informations pratiques
Saint-Sauveur-Villages
Randonnée pédestre : Les balades du lundi
Le Bourg La Ronde-Haye Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-12 14:00:00
fin : 2027-04-12
Date(s) :
2027-04-12
Randonnée pédestre : Les balades du lundi. 8 km.
Sans inscription. .
Le Bourg La Ronde-Haye Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Randonnée pédestre : Les balades du lundi
L’événement Randonnée pédestre : Les balades du lundi Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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