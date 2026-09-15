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Randonnée pédestre : Les balades du lundi Le Bourg Saint-Sauveur-Villages

lundi 12 avril 2027 · Le Bourg · Saint-Sauveur-Villages

Randonnée pédestre : Les balades du lundi Le Bourg Saint-Sauveur-Villages

Informations pratiques

Début
lundi 12 avril 2027
Fin
lundi 12 avril 2027
Heure de début
14:00:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
La Ronde-Haye
Ville
50490 Saint-Sauveur-Villages
Département
Manche
Tarif

Saint-Sauveur-Villages

Randonnée pédestre : Les balades du lundi

Le Bourg La Ronde-Haye Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-12 14:00:00
fin : 2027-04-12

Date(s) :
2027-04-12

Randonnée pédestre : Les balades du lundi. 8 km.
Sans inscription.   .

Le Bourg La Ronde-Haye Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Randonnée pédestre : Les balades du lundi

L’événement Randonnée pédestre : Les balades du lundi Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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