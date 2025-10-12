Randonnée pédestre Les Crêtes de Romanin Saint-Rémy-de-Provence

Dimanche 12 octobre 2025 de 9h30 à 17h.

Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Partez en randonnée pédestre découvrir les aériennes Crêtes de Romanin.

Partez en randonnée pédestre découvrir les aériennes Crêtes de Romanin. randonnée avec quelques passages aériens et techniques nécessitant de s’aider des mains, sans être de l’escalade.

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

English :

Hiking The Crêtes de Romanin

Take a hike to discover the airy Crêtes de Romanin.

German :

Wanderung: Die Bergkämme von Romanin

Begeben Sie sich auf eine Wanderung und entdecken Sie die luftigen Bergkämme von Romanin.

Italiano :

Visita a piedi Le Crêtes de Romanin

Fate un’escursione alla scoperta delle Crêtes de Romanin.

Espanol :

Visita a pie Las Crêtes de Romanin

Haga una excursión y descubra las Crêtes de Romanin.

