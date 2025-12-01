Randonnée pédestre Les gorges de la Cimante Meussia
Randonnée pedestre de 9km (niveau moyen) dans les Gorges de la Cimante le 24 décembre de 9h à 12h30, point GPS communiqué après la réservation (à 8 minutes de Maisod).
Randonnée en sous-bois qui longe le torrent de la Cimante, visite plusieurs cascades et permet de s’aventurer dans une grotte résurgence ornée d’une magnifique concrétion.
A prévoir bonnes chaussures et eau. Le guide peut prêter des bâtons de marche si besoin. Ainsi que des k-way, bonnets et gants sur demande.
Sur réservation. .
Point GPS communiqué lors de la réservation Meussia 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 69 89 90
