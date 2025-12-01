Randonnée pédestre Les gorges de la Cimante Meussia

Randonnée pédestre Les gorges de la Cimante

Randonnée pedestre de 9km (niveau moyen) dans les Gorges de la Cimante le 24 décembre de 9h à 12h30, point GPS communiqué après la réservation (à 8 minutes de Maisod).

Randonnée en sous-bois qui longe le torrent de la Cimante, visite plusieurs cascades et permet de s’aventurer dans une grotte résurgence ornée d’une magnifique concrétion.

A prévoir bonnes chaussures et eau. Le guide peut prêter des bâtons de marche si besoin. Ainsi que des k-way, bonnets et gants sur demande.

Point GPS communiqué lors de la réservation Meussia 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 69 89 90

