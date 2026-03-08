RANDONNÉE PÉDESTRE LES GOURNIÈS Montblanc

RANDONNÉE PÉDESTRE LES GOURNIÈS

Partez à la découverte de nouveaux paysages lors de la randonnée pédestre Les Gourniès . Un parcours varié et convivial, idéal pour les amateurs de marche souhaitant partager un moment sportif en pleine nature

Cette randonnée pédestre propose un itinéraire accessible aux marcheurs réguliers, au cœur d’un environnement naturel préservé. Organisée dans un esprit convivial et associatif, elle permet de partager un moment de sport et de découverte, ouvert à celles et ceux qui souhaitent pratiquer la randonnée en groupe.

Casse croute tiré du sac.

Parcours de 13.2 km à Causses et Veyran. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53

Discover new landscapes on the Les Gourniès hiking trail. A varied and friendly route, ideal for walkers who want to share a sporting moment in the heart of nature

