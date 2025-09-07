Randonnée pédestre Cherré Les Hauts-d’Anjou

Randonnée pédestre Cherré Les Hauts-d’Anjou dimanche 7 septembre 2025.

Randonnée pédestre

Cherré 1 Rue Albert Prieur Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2025-09-07 09:30:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Le Comité de Cherré organise une randonnée pédestre au départ de la mairie de la commune le dimanche 07 septembre 2025 à partir de 9h30. Le midi un repas vous est proposé (sur réservation). .

Cherré 1 Rue Albert Prieur Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 17 07 03 apecm.49@gmail.com

English :

The Comité Cherré invites you to take part in its hike starting from Cherré town hall on Sunday, September 7, 2025.

German :

Das Komitee Cherré lädt Sie am Sonntag, den 7. September 2025, zur Teilnahme an seiner Wanderung ab dem Rathaus von Cherré ein.

Italiano :

Il Comité Cherré vi invita a partecipare alla sua camminata con partenza dal municipio di Cherré domenica 7 settembre 2025.

Espanol :

El Comité Cherré le invita a participar en su marcha a pie que saldrá del ayuntamiento de Cherré el domingo 7 de septiembre de 2025.

