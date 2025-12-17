Randonnée pédestre | Les Magnacs Port de Couze Lalinde

Randonnée pédestre | Les Magnacs

Port de Couze Parking lotissement des Magnacs Lalinde Dordogne

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 11km.

Geste éco-citoyen pensez à porter votre gobelet.

Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.

Pensez à votre confort de marche chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .

Port de Couze Parking lotissement des Magnacs Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 37 56 70

