Randonnée pédestre | Les Magnacs Port de Couze Lalinde
Randonnée pédestre | Les Magnacs
Port de Couze Parking lotissement des Magnacs Lalinde Dordogne
Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 11km.
Geste éco-citoyen pensez à porter votre gobelet.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.
Pensez à votre confort de marche chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .
Port de Couze Parking lotissement des Magnacs Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 37 56 70
English : Randonnée pédestre | Les Magnacs
