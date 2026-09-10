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Randonnée pédestre | Les Magnacs Port de Couze Lalinde

jeudi 3 décembre 2026 · Port de Couze · Lalinde

Randonnée pédestre | Les Magnacs Port de Couze Lalinde

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Port de Couze
Adresse
Parking lotissement des Magnacs
Ville
24150 Lalinde
Département
Dordogne
Tarif

Lalinde

Randonnée pédestre | Les Magnacs

Port de Couze Parking lotissement des Magnacs Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 14:00:00
fin : 2026-12-03

Date(s) :
2026-12-03

Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 7km.
Geste éco-citoyen : pensez à porter votre gobelet.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.
Pensez à votre confort de marche : chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo.   .

Port de Couze Parking lotissement des Magnacs Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 14 57 

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English : Randonnée pédestre | Les Magnacs

L’événement Randonnée pédestre | Les Magnacs Lalinde a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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