Randonnée pédestre | Les Magnacs Port de Couze Lalinde

Informations pratiques

Lalinde

Randonnée pédestre | Les Magnacs

Port de Couze Parking lotissement des Magnacs Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 14:00:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 7km.

Geste éco-citoyen : pensez à porter votre gobelet.

Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.

Pensez à votre confort de marche : chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .

Port de Couze Parking lotissement des Magnacs Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 14 57

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English : Randonnée pédestre | Les Magnacs

L’événement Randonnée pédestre | Les Magnacs Lalinde a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides