Randonnée pédestre Les Pieds Verts Champtoceaux Orée d’Anjou

Champtoceaux Avenue d’Anjou Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-05 07:30:00

fin : 2025-10-05 10:00:00

2025-10-05

Participez à cette randonnée pedestre à Champtoceaux

Randonnée pédestre « Les pieds verts » départ du stade entre 7 h 30 et 10 h.

La randonnée pédestre vous fera découvrir notre belle région située en bord de Loire et nos sentiers pédestres.

Nous vous attendons nombreux sur l’un des 4 circuits (8 12 15 ou 22 km) en allure libre.

Ravitaillements sur le circuit et un sandwich + une boisson à l’arrivée.

Inscriptions sur place ou via helloasso.

Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire.

Pensez à apporter votre justificatif et votre gobelet. (ou vente gobelet sur place 0.50 €) .

Champtoceaux Avenue d’Anjou Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 01 57 94 lespiedsverts2@orange.fr

