Randonnée pédestre Les Pieds Verts Champtoceaux Orée d’Anjou

Randonnée pédestre Les Pieds Verts
Champtoceaux Avenue d’Anjou Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif : 5 EUR

Date et horaire :
Début : 2025-10-05 07:30:00
fin : 2025-10-05 10:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Participez à cette randonnée pedestre à Champtoceaux
Randonnée pédestre « Les pieds verts » départ du stade entre 7 h 30 et 10 h.
La randonnée pédestre vous fera découvrir notre belle région située en bord de Loire et nos sentiers pédestres.
Nous vous attendons nombreux sur l’un des 4 circuits (8 12 15 ou 22 km) en allure libre.
Ravitaillements sur le circuit et un sandwich + une boisson à l’arrivée.
Inscriptions sur place ou via helloasso.
Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire.
Pensez à apporter votre justificatif et votre gobelet. (ou vente gobelet sur place 0.50 €) .
Champtoceaux Avenue d’Anjou Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 01 57 94 lespiedsverts2@orange.fr
