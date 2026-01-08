Randonnée pédestre Liniez
Randonnée pédestre Liniez dimanche 10 mai 2026.
Randonnée pédestre
Liniez Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
L’Amicale des Anciens Elèves de Liniez vous convie à sa randonnée pédestre.
Inscription et départ à 7h30 à l’ancienne école de Liniez. 3 parcours vous sont proposés 7, 12 et 18 km. 4 .
Liniez 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 09 80 69
English :
The Amicale des Anciens Elèves de Liniez invites you to its walking event.
