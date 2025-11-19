Randonnée pédestre Lions Club Le Blanc
Randonnée pédestre Lions Club Le Blanc dimanche 19 avril 2026.
Randonnée pédestre Lions Club
Place du champ de foire Le Blanc Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Lions Club organise une marche au profit de l’association Un cadeau, des sourires .
23e édition de cette randonnée pédestre avec 3 parcours proposés par le Lions Club 8, 13 et 18 km. Ravitaillement sur le parcours (viennoiseries, boudins grillés, rillettes). Au profit de l’association un cadeau, des sourires . 4 .
Place du champ de foire Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire
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English :
Lions Club organizes a walk to benefit A Gift, a Smile.
L’événement Randonnée pédestre Lions Club Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne