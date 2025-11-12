Randonnée pédestre Livarot Place Pasteur Livarot-Pays-d’Auge
Début : 2025-11-12 09:30:00
Randonnée pédestre organisée par l’E.S.L. Rando Livarot le mercredi 12 novembre à 9h30 à Livarot.
Place Pasteur Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 87 11 87 21
English : Randonnée pédestre Livarot
Hiking organized by E.S.L. Rando Livarot on Wednesday November 12 at 9:30 am in Livarot.
German : Randonnée pédestre Livarot
Wanderung organisiert von der E.S.L. Rando Livarot am Mittwoch, den 12. November um 9:30 Uhr in Livarot.
Italiano :
Passeggiata organizzata dall’E.S.L. Rando Livarot mercoledì 12 novembre alle 9.30 a Livarot.
Espanol :
Marcha organizada por la E.S.L. Rando Livarot el miércoles 12 de noviembre a las 9.30 h en Livarot.
