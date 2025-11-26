Randonnée pédestre Livarot Place Pasteur Livarot-Pays-d’Auge

Randonnée pédestre Livarot

Randonnée pédestre Livarot Place Pasteur Livarot-Pays-d’Auge mercredi 26 novembre 2025.

Place Pasteur Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 09:30:00
fin : 2025-11-26

Date(s) :
2025-11-26

Randonnée pédestre de 2 heures organisée par l’E.S.L. Rando Livarot à Livarot le mercredi 26 novembre à 9h30.
Place Pasteur Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 87 11 87 21 

English : Randonnée pédestre Livarot

2-hour walk organized by E.S.L. Rando Livarot in Livarot on Wednesday November 26 at 9:30 am.

German : Randonnée pédestre Livarot

Zweistündige Wanderung, organisiert von der E.S.L. Rando Livarot in Livarot am Mittwoch, den 26. November um 9:30 Uhr.

Italiano :

Passeggiata di 2 ore organizzata da E.S.L. Rando Livarot a Livarot mercoledì 26 novembre alle 9.30.

Espanol :

Caminata de 2 horas organizada por E.S.L. Rando Livarot en Livarot el miércoles 26 de noviembre a las 9.30 h.

