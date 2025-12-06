Randonnée pédestre Magny-Fouchard

Magny-Fouchard

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-12-06 13:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

L’association Les Amis du Parc vous convie à une randonnée pédestre de 10 à 12 km (prévoir 3 heures) à Magny-Fouchard.

Prévoyez de bonnes chaussures pour cheminer les chemins blancs, ainsi qu’une gourde d’eau et un gobelet propre. Il faudra être présent 20 min à l’avance sur place.

Un pot convivial vous sera offert à l’issu dans la randonnée.

Les chiens sont acceptés tenus en laisse. 4 .

Parking brocanteur Magny-Fouchard 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 07 83 aap.pnrfo@orange.fr

