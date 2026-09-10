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Randonnée pédestre | Marche dynamique Baneuil

vendredi 11 décembre 2026 · Baneuil

Randonnée pédestre | Marche dynamique Baneuil

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Parking du village
Ville
24150 Baneuil
Département
Dordogne
Tarif

Baneuil

Randonnée pédestre | Marche dynamique

Parking du village Baneuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 09:00:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 10km. (5km/hm, bâtons de marche conseillés).
Geste éco-citoyen : pensez à porter votre gobelet.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.
Pensez à votre confort de marche : chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo.

En cas d’intempéries importantes et en l’absence de message du bureau des Copains d’Abord par le biais de la présidente, il est recommandé de s’informer auprès de la personne responsable de la sortie des conditions de son déroulement.
En situation d’alerte orange l’annulation sera systématique et une information sera transmise par mail.   .

Parking du village Baneuil 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 92 57 

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English : Randonnée pédestre | Marche dynamique

L’événement Randonnée pédestre | Marche dynamique Baneuil a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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