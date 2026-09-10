Informations pratiques

Mauzac-et-Grand-Castang

Randonnée pédestre | Marche dynamique

Parking de la mairie Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 09:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 10km. (5km/hm, bâtons de marche conseillés).

Geste éco-citoyen : pensez à porter votre gobelet.

Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.

Pensez à votre confort de marche : chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo.

En cas d’intempéries importantes et en l’absence de message du bureau des Copains d’Abord par le biais de la présidente, il est recommandé de s’informer auprès de la personne responsable de la sortie des conditions de son déroulement.

En situation d’alerte orange l’annulation sera systématique et une information sera transmise par mail. .

Parking de la mairie Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 92 57

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English : Randonnée pédestre | Marche dynamique

L’événement Randonnée pédestre | Marche dynamique Mauzac-et-Grand-Castang a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides