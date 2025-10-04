Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal

Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal dimanche 4 janvier 2026.

Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais

Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Départ à 13h30 précises du parking des Riviérettes à Villeréal (voitures à disposition).

Randonnée à Naussannes (24) 11 km

Merci de vous munir de chaussures de randonnées (obligatoire)

Départ à 13h30 précises du parking des Riviérettes à Villeréal (voitures à disposition).

Randonnée à Naussannes (24) 11 km

Merci de vous munir de chaussures de randonnées (obligatoire) .

Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 51 81 93 marcheursvillerealais47@laposte.net

English : Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais

Departure at 1:30 pm sharp from the Riviérettes parking lot in Villeréal (cars available).

Hike to Naussannes (24): 11 km

Please bring hiking boots (mandatory)

German : Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais

Abfahrt pünktlich um 13:30 Uhr vom Parkplatz Riviérettes in Villeréal (Autos stehen zur Verfügung).

Wanderung nach Naussannes (24) 11 km

Bitte bringen Sie Wanderschuhe mit (obligatorisch)

Italiano :

Partenza alle 13.30 in punto dal parcheggio delle Riviérettes a Villeréal (auto a disposizione).

Escursione a Naussannes (24): 11 km

Si prega di portare le scarpe da trekking (obbligatorie)

Espanol :

Salida a las 13.30 h en punto del aparcamiento Riviérettes de Villeréal (coches disponibles).

Excursión a Naussannes (24): 11 km

Es obligatorio llevar botas de montaña

L’événement Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Villeréal a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Coeur de Bastides