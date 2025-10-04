Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal
Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais
Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne
Départ à 13h30 précises du parking des Riviérettes à Villeréal (voitures à disposition).
Randonnée à Naussannes (24) 11 km
Merci de vous munir de chaussures de randonnées (obligatoire)
Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 51 81 93 marcheursvillerealais47@laposte.net
English : Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais
Departure at 1:30 pm sharp from the Riviérettes parking lot in Villeréal (cars available).
Hike to Naussannes (24): 11 km
Please bring hiking boots (mandatory)
German : Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais
Abfahrt pünktlich um 13:30 Uhr vom Parkplatz Riviérettes in Villeréal (Autos stehen zur Verfügung).
Wanderung nach Naussannes (24) 11 km
Bitte bringen Sie Wanderschuhe mit (obligatorisch)
Italiano :
Partenza alle 13.30 in punto dal parcheggio delle Riviérettes a Villeréal (auto a disposizione).
Escursione a Naussannes (24): 11 km
Si prega di portare le scarpe da trekking (obbligatorie)
Espanol :
Salida a las 13.30 h en punto del aparcamiento Riviérettes de Villeréal (coches disponibles).
Excursión a Naussannes (24): 11 km
Es obligatorio llevar botas de montaña
