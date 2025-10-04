Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal

Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais

samedi 10 janvier 2026.

Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais

Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Départ à 13h30 précises du parking des Riviérettes à Villeréal (voitures à disposition).

Randonnée à Monsempron-Libos 8,7 km

Merci de vous munir de chaussures de randonnées (obligatoire)

Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 51 81 93 marcheursvillerealais47@laposte.net

English : Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais

Departure at 1.30pm sharp from the Riviérettes parking lot in Villeréal (cars available).

Monsempron-Libos hike: 8.7 km

Please bring hiking boots (mandatory)

German : Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais

Abfahrt pünktlich um 13:30 Uhr vom Parkplatz Riviérettes in Villeréal (Autos stehen zur Verfügung).

Wanderung nach Monsempron-Libos: 8,7 km

Bitte bringen Sie Wanderschuhe mit (obligatorisch)

Italiano :

Partenza alle 13.30 in punto dal parcheggio delle Riviérettes a Villeréal (auto a disposizione).

Passeggiata Monsempron-Libos: 8,7 km

Si prega di portare le scarpe da trekking (obbligatorie)

Espanol :

Salida a las 13.30 h en punto del aparcamiento Riviérettes de Villeréal (coches disponibles).

Paseo Monsempron-Libos: 8,7 km

Es obligatorio llevar botas de montaña

